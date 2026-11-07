SUBÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Tatlı atandı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Zafer Tatlı atandı.
Giriş: 07.11.2026 - 00:41 Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Zafer Tatlı atandı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü atamasına ilişkin beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleşen atama doğrultusunda, üniversitenin rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Tatlı getirildi.
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