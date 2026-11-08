Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri 5 yaşındaki Deniz 1,5 yıllık tedaviyle lösemiyi yendi

        5 yaşındaki Deniz 1,5 yıllık tedaviyle lösemiyi yendi

        İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'da 3,5 yaşındayken lösemi tanısı alan Deniz Açıkgöz, 1,5 yıllık tedaviyle hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:13 Güncelleme:
        5 yaşındaki Deniz 1,5 yıllık tedaviyle lösemiyi yendi

        İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'da 3,5 yaşındayken lösemi tanısı alan Deniz Açıkgöz, 1,5 yıllık tedaviyle hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

        Vücudunda morluk şikayetiyle geçen yıl nisan ayında ailesi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi'ne götürülen Deniz'e, tetkiklerin ardından lösemi tanısı konuldu.

        Hastanede tedavisine başlanan ve kemoterapi uygulanan Deniz, 1,5 yıllık tedaviyle hastalığı yendi.

        Taburcu edilen, ayaktan tedavisi ve kontrolleri devam eden 5 yaşındaki Deniz, anaokuluna başladı.

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Orhan, AA muhabirine, Deniz'de olduğu gibi löseminin çocuklarda, halsizlik, vücutta morluklar ya da düşmeyen ateş, kilo kayıpları, gece terlemeleri gibi belirtileri olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Hastalığın tedavisinin daha çok kemoterapi ilaçlarıyla sürdürüldüğünü, ayrıca tedavi sürecinde çocukların kan ihtiyacı olduğunu dile getiren Orhan, "Toplumun lösemi hakkında farkındalığı için Kızılay'a kan verme konusunda her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bilinçli olması gerekiyor çünkü kan dışarıdan alınan, üretilen bir şey değil. Bir şekilde insanımızın Kızılay'a gidip bağışta bulunması gerekiyor ki biz o kanı bu hastalarımıza ulaştırabilelim. Tedavi kısmında zaten ilaçlar dahil tüm masrafları devletimiz karşılamaktadır." diye konuştu.

        - "Hastalığın adı bile korkutucu"

        Anne Ebru Açıkgöz de Deniz'in vücudunda birden morarmalar oluştuğunu, kızının hareketli olması nedeniyle bunların düşmeden ya da çarpmadan kaynaklı olabileceğini düşündüklerini kaydetti.

        REKLAM

        Zamanla morarmaların artması üzerine geçen yıl nisanda hastaneye başvurduklarını, acil serviste yapılan bazı testlerin ardından kızının yatışının yapıldığını anlatan Açıkgöz, "Hiç beklemediğimiz bir olaydı. Kızımızı çok sağlıklı görüyorduk. Gerçekten bir hafta öncesine kadar koşup oynayan bir çocuktu. Vücudunda oluşan morluklar sebebiyle hastaneye başvurduk. Başka hiçbir şikayetimiz yoktu. Hareketli de bir çocuk olduğu için konduramadık hatta tanıyı aldıktan sonra bile hasta olduğuna bir süre inanmakta zorluk çektik." ifadelerini kullandı.

        Açıkgöz, teşhis konulduğu andan itibaren tedaviyle ilgili araştırma içerisinde olduklarını dile getirerek, "Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. Ailemizde yok, çevremizde yok, korktuk. Her bakımdan kendimizi çaresiz hissettiğimiz bir döneme girdik. Bir gün önce evimizde sağlıklı bir şekilde otururken ertesi gün hastaneye düştük. Hastalığın adı bile korkutucu, ihtimali de korkutucuydu. İki gün içinde tanı aldık." diye konuştu.

        REKLAM

        Ardından tedavi sürecinin başladığını belirten Açıkgöz, şöyle devam etti:

        "Tedavi zaten çok zor bir süreç. En baştan beri araştırma içinde olduk. Gerekirse yurt dışına götürmeyi, şehir değiştirmeyi düşündük. Çevremizdekiler 'Fatih hoca oradaysa sakın başka bir yere gitmeyin.' dediler. Kendisi çok iyi bir doktor, ekibi de çok iyi. Fatih hocanın merhameti, şefkati, yaklaşımı bile çok başka. Deniz'in saçları tekrar çıkmaya başladığında Fatih hocanın gözlerinde ışık, gülümseme gördüm. İnsanın kendi çocuğu iyileşir de mutlu olur ya aynı o mutluluğu gördüm Fatih hocanın gözlerinde. Bu sadece benim çocuğuma özel bir durum da değildi."

        REKLAM

        - "Zorlu bir süreçti"

        Baba Hakan Açıkgöz ise çalıştığı için zorlu tedavi sürecinde kızıyla daha çok eşinin ilgilendiğini söyledi.

        Bir süre yurt dışında çalıştığı için Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin daha iyi olduğunu gördüğünü ve tedavinin burada devam etmesine karar verdiklerini anlatan Açıkgöz, "Bir süre yurt dışında bulundum. Türkiye gerçekten sağlık konusunda çok ileride, yurt dışında bulunduğum için söylüyorum bunları. Zorlu bir süreçti. Hastanede olduğu sürece gerçekten içim çok rahattı. Hocamız her yönüyle bize her şeyi anlattı. Düzeleceğine, kendine geleceğine inanıyordum. Hocamıza, çalışanlara, hemşirelerimize bize bu süreçte destek oldukları için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kış manzaraları
        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kış manzaraları
        Sakarya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Sakarya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı, hastanede hayatını kayb...
        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı, hastanede hayatını kayb...
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Sakarya'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Sakarya'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
        Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü