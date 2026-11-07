Sakarya'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde seyir halindeki M.A. idaresindeki 34 NK 1281 plakalı otomobil, Hanlıköy mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail K'ye (60) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsmail K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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