Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı, hastanede hayatını kaybetti

Kara yolunun Hanlıköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, M.A. idaresindeki 34 NK 1281 plaka Hyundai marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail K. isimli yayaya çarptı. Meydana gelen kazada yaya ağır yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İsmail K., sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.