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        Doğaseverler Sakarya'nın yaylalarında yürüdü

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda doğa tutkunları, karla kaplı Taraklı Karagöl, Kılavuz ve Sultanpınar yaylalarını kapsayan 12 kilometrelik rotada yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Doğaseverler Sakarya'nın yaylalarında yürüdü

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda doğa tutkunları, karla kaplı Taraklı Karagöl, Kılavuz ve Sultanpınar yaylalarını kapsayan 12 kilometrelik rotada yürüyüş yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza bürünen yaylalarda gerçekleştirilen 12 kilometrelik yürüyüşe 120 doğaseverin katıldığı belirtildi.

        Etkinliğin doğayla buluşmayı teşvik etmek ve doğa sporlarını yaygınlaştırmak için düzenlendiği aktarılan açıklamada, katılımcıların yürüyüş öncesi egzersiz yaptığı kaydedildi.

        Açıklamada, yürüyüşün mola verilerek gerçekleştirildiği ifade edilerek, beyaz örtüyle kaplanan yayla manzaralarını keşfeden doğaseverlerin, sonbahar ile karın buluşmasını fotoğrafladığı aktarıldı.

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        Açıklamada, "Sonbahar Doğa Yürüyüşleri"nin 15 Kasım'da Keremali Göl Yaylası'nda, 22 Kasım'da Doğançay'da ve 29 Kasım'da Poyrazlar'da devam edeceği bilgisine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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