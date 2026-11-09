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        Sakarya'da 65 yaş üstü dar gelirli vatandaşlara yüzde 65 su indirimi

        Sakarya'da 65 yaş üstü muhtaç, ekonomik olarak güçsüz ve kimsesiz vatandaşların su tarifelerine yüzde 65 indirim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:55 Güncelleme:
        Sakarya'da 65 yaş üstü dar gelirli vatandaşlara yüzde 65 su indirimi

        Sakarya'da 65 yaş üstü muhtaç, ekonomik olarak güçsüz ve kimsesiz vatandaşların su tarifelerine yüzde 65 indirim yapıldı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Kasım Olağan Genel Kurulu'nda 11 maddenin karara bağlandığı belirtildi.

        Genel kurulda 65 yaş üstü muhtaç, ekonomik olarak güçsüz ve kimsesiz vatandaşların su tarifelerine yüzde 65 indirim yapıldığı kaydedilen açıklamada, aynı zamanda şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşların yüzde 50 indirimle kullandığı su tarifelerinin indirim oranının ise yüzde 65 olarak güncellendiği bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan olduğunu, vatandaşların hayatına dokunmak, ihtiyaçlarını gözetmek ve yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade etti.

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        İndirim kararının yalnızca bir tarife düzenlemesi değil, aynı zamanda gönül ve sorumluluk meselesi olduğuna işaret eden Alemdar, şunları kaydetti:

        "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin, gazilerimizin, engelli vatandaşlarımızın ve hayat tecrübesiyle toplumumuza değer katan büyüklerimizin yanında olmak için aldığımız kararın hayırlı olmasını temenni ederim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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