500 kültür sanat meraklısı bu atölyelerde bir araya geldi

Sakarya'da kültür, sanat ve düşünce dünyasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen Büyükşehir Akademileri'nde 8 farklı akademide gerçekleştirilen eğitimlere ilk haftada 500'den farklı kültür ve sanat meraklısı katılım gösterdi.

Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Büyükşehir Akademileri'nde edebiyat, felsefe, tarih ve sinema gibi geniş bir yelpazede sunulan dersler, Sakaryalı kültür ve sanat meraklılarını bir araya getirdi. İlk haftanın geride kaldığı ve 500'e yakın sanat meraklısının katılım gösterdiği atölyelerde hafta boyunca Mantık Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi, Yazarlık Atölyesi, Hüsnü Aşk, Bilim Kurgu Filmlerle Felsefe, Tarih Atölyesi, Mesnevi ve Sinema Atölyesi'nde eğitimler verildi. Eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen etkileşimli dersler ve fikir alışverişleriyle katılımcılar; yeni bilgiler edinme, farklı bakış açıları kazanma ve deneyimlerini artırma fırsatı buldu.