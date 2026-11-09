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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da şehit yakını, gazi, engelli ve 65 yaş üstüne suda yüzde 65 indirim

        Sakarya'da şehit yakını, gazi, engelli ve 65 yaş üstüne suda yüzde 65 indirim

        SASKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu'nda 2022 sayılı Kanun kapsamında Sakarya'da 65 yaş üstü muhtaç, ekonomik olarak güçsüz ve kimsesiz vatandaşların su tariflerine yüzde 65 indirim yapıldı. Aynı zamanda şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşların yüzde 50 indirim ile kullandığı tarifleler ise yüzde 65 indirim olarak güncellendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Sakarya'da şehit yakını, gazi, engelli ve 65 yaş üstüne suda yüzde 65 indirim

        SASKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu'nda 2022 sayılı Kanun kapsamında Sakarya'da 65 yaş üstü muhtaç, ekonomik olarak güçsüz ve kimsesiz vatandaşların su tariflerine yüzde 65 indirim yapıldı. Aynı zamanda şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşların yüzde 50 indirim ile kullandığı tarifleler ise yüzde 65 indirim olarak güncellendi.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu'nda 11 madde karara bağlandı. Karara bağlanan maddeler arasında yeni düzenleme ile su tarifelerinde sosyal destek uygulamaları genişletilerek, şehit yakını ve engelli vatandaşların indirimi yüzde 50'den yüzde 65'e yükseltildi. Aynı zamanda 65 yaş üstü gelir düzeyi düşük vatandaşlar için ise yüzde 65 su indirimi yapıldı. 5 ana tarifenin tümüne uygulanan indirim ile merkez ve kırsal bölgelerde 65 yaş üstü muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşların su kullanımları indirimli şekilde gerçekleştirilecek.

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        "Belediyecilik aynı zamanda vatandaşın yanında olmaktır"

        Kararın hayırlı olmasını temenni eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Her bir hemşehrimizin hayatına dokunmak, ihtiyaçlarını gözetmek ve yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki belediyecilik yalnızca altyapı yatırımları yapmak, yollar ve tesisler inşa etmek değildir. Belediyecilik, aynı zamanda vatandaşımızın derdini anlamak, yükünü hafifletmek ve zor zamanlarında yanında olmaktır. SASKİ Genel Kurulumuzda aldığımız kararla 65 yaş üstü muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlarımızın su faturalarına yüzde 65 indirim uyguluyoruz. Daha önce yüzde 50 indirimden yararlanan şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımızın indirim oranını da yüzde 65’e yükseltiyoruz. Bu karar bizim için yalnızca bir tarife düzenlemesi değil, aynı zamanda bir gönül ve sorumluluk meselesidir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin, gazilerimizin, engelli vatandaşlarımızın ve hayat tecrübesiyle toplumumuza değer katan büyüklerimizin yanında olmak için aldığımız kararın hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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