Sakarya ve çevre illerde Atatürk'ü anma programları düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında Sakarya ve çevre illerde düzenlenen törenlerle anıldı.

Sakarya'da düzenlenen programda Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk büstüne, Sakarya Valiliği, Sakarya Garnizon Komutanlığı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi çelenkleri sunuldu.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün bıraktığı en büyük mirasın, kendi gücüne inanan, düşünen, sorgulayan ve üreten millet ideali olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu ideali yaşatmak ve gelecek kuşaklara daha güçlü Türkiye bırakmanın en mukaddes mesuliyetleri olduğunu vurgulayan Doğan, "Banisi olduğunuz Cumhuriyet, yüce milletimizin sarsılmaz iradesidir. Ebediyete irtihalinizin 88. yılında sizi bir kez daha yad ederken milletçe idrak ve tatbik ettiğimiz fikirleriniz ebediyen rehberimiz olacaktır. Müstesna şahsınız, silah arkadaşlarınız, Milli Mücadele kahramanlarımızın muazzez şehitlerimizin ve sonsuzluğa uğurladığımız manevi hatıraları önünde minnetle hürmetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Garnizon Komutanı Vekili Albay Mehmet Ekici, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Kocaeli

İzmit'te Kent Meydanı'ndaki törende Vali İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Tümamiral Yücel Darcan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kent merkezinde de sokaktaki ve trafikteki vatandaşlar saat 09.05'te saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

REKLAM

- Düzce

Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Düzce Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Düzce Belediyesinin çelenkleri konuldu.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Vali Mehmet Makas, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Emin Ünalan, Garnizon Komutanı Albay Abdulvahap Bozkurt, Belediye Başkan Vekili Ayşe Kılıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

REKLAM

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği binası önündeki törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler Atatürk büstüne çiçek bıraktı.

- Bolu

Bolu Anıt Park'ta düzenlenen törende Atatürk anıtına Valilik, Belediye, Garnizon Komutanlığı ve sivil toplum kuruluşları ile partililer çelenk sundu.

Daha sonra saat 09.05'te çalan sirenlerle Atatürk'e saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sonlandı.

- Karabük

Karabük'teki törende, Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Garnizon Komutanı Albay Ahmet Sürer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

REKLAM

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Karabük Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katıldığı program, 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle sürdü.

- Bartın

Bartın Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Bartın Kültür Merkezi'ndeki programda da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından tiyatro gösterisi yapıldı.