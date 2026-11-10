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        Karla kaplı yaylada keçilerin otlama çabası Sakarya'nın yüksek kesimlerini kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplı arazide otlanmaya çalışan keçilerin zaman zaman zorlu ilerleyişi çobanın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Karla kaplı yaylada keçilerin otlama çabası Sakarya'nın yüksek kesimlerini kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplı arazide otlanmaya çalışan keçilerin zaman zaman zorlu ilerleyişi çobanın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İlçeye bağlı Dikmen Mahallesi ile Dikmen Yaylası'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bölge tamamen beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte doğada kartpostallık manzaralar oluşurken, beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimler havadan görüntülendi.

        Bölgede keçilerini otlatan bir çobanın hayvanlarıyla karla kaplı yüksek kesimlerde ilerlediği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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