Karla kaplı yaylada keçilerin otlama çabası Sakarya'nın yüksek kesimlerini kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi

Bölgede keçilerini otlatan bir çobanın hayvanlarıyla karla kaplı yüksek kesimlerde ilerlediği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Dikmen Mahallesi ile Dikmen Yaylası'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bölge tamamen beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte doğada kartpostallık manzaralar oluşurken, beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimler havadan görüntülendi.

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