Sakarya'da Atatürk'ü anma etkinliği düzenlendi

Sakarya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programlarına ev sahipliği yaptı.

Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından video gösterimi yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ü anlamanın, yalnızca Cumhuriyeti kurma mücadelesini​​​​​​​ hatırlamak olmadığını belirterek, "Onu anlamak Cumhuriyetimizin temelindeki fikirleri kavramak ve bu kıymetli mirası çağın getirdikleriyle birleştirerek gelecek nesillerle buluşturmaktır." dedi.

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Alper Cantimer de Atatürk'ün hayatından kesitler aktardı.

Ali Dilmen Anadolu Lisesi ve Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro ve orkestra, müzik öğretmeni Nezih Altan'ın şefliğinde müzik dinletisi sundu.

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Sensiz Geçen Her 10 Kasım" adlı tiyatro gösterisinin ardından sona eren programa, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, askeri erkan, gaziler ve kent protokolü katıldı.

Protokol, etkinliğin ardından okul girişinde hazırlanan "Atatürk" konulu resim sergisini inceledi.

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Öte yandan, Ferizli ilçesinde de anma programı düzenlendi.

Ferizli Kaymakamlığı önündeki Atatürk büstüne Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya ve Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata tarafından çelenk bırakıldı.

Ferizli Halk Eğitim Merkezi'nde devam eden programda, öğrenciler tarafından oratoryo ve Atatürk'ün yaşamından kesitlerin yer aldığı video gösterimi yapıldı.