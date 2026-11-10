Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        COP31
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Ara tatilde Sakaryalı çocuklar kültür ve sanat ile buluşacak

        Ara tatilde Sakaryalı çocuklar kültür ve sanat ile buluşacak

        Sakarya'da, 1621 Kasım tarihleri arasındaki ara tatil döneminde çocuklar için 4 farklı tiyatro oyunu sahnelenecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Ara tatilde Sakaryalı çocuklar kültür ve sanat ile buluşacak

        Sakarya'da, 1621 Kasım tarihleri arasındaki ara tatil döneminde çocuklar için 4 farklı tiyatro oyunu sahnelenecek.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından ara tatil döneminde çocukları kültür ve sanat ile bir araya getirecek olan program, Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek. Program kapsamında 16 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te 1001 Sanat'ın "Gıt Gıt Gıdak Bir Kümes Müzikali", 17 Kasım Salı günü saat 14.00'te ise Sırf Tiyatro tarafından "Dile Benden Ne Dilersen" oyunu sahnelenecek. Etkinlikler, 20 Kasım Cuma günü saat 14.00'te Meddah Burak'ın "Sakarya'nın Kayıp Hafızası" adlı gösterisiyle devam edecek.

        REKLAM

        Program, 21 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 ve 16.00'da iki ayrı seansla sahnelenecek Sema Sultan Sanat'ın "Haylaz İbiş'in Maceraları" oyunuyla sona erecek. 5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik hazırlanan tiyatro oyunlarının biletleri 5 TL'den satışa sunulacak. Büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu duyuruda bilet ve detaylı bilgiye "ebilet.sakarya.bel.tr" adresinden ulaşılabileceği, oyun başladıktan sonra ise salona seyirci alınmayacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Sakarya'da ara tatilde öğrenciler için 4 çocuk tiyatrosu sahnelenecek
        Sakarya'da ara tatilde öğrenciler için 4 çocuk tiyatrosu sahnelenecek
        Sakarya'da Atatürk'ü anma etkinliği düzenlendi
        Sakarya'da Atatürk'ü anma etkinliği düzenlendi
        Cübbeyi çıkardı, çizmeleri giydi Avukatlığı bıraktı, üretime katılmak için...
        Cübbeyi çıkardı, çizmeleri giydi Avukatlığı bıraktı, üretime katılmak için...
        Karla kaplı yaylada keçilerin otlama çabası Sakarya'nın yüksek kesimlerini...
        Karla kaplı yaylada keçilerin otlama çabası Sakarya'nın yüksek kesimlerini...
        Sakarya ve çevre illerde Atatürk'ü anma programları düzenlendi
        Sakarya ve çevre illerde Atatürk'ü anma programları düzenlendi
        Nutraxin, 7'nci Fonksiyonel Tıp Kongresi'nde yer aldı
        Nutraxin, 7'nci Fonksiyonel Tıp Kongresi'nde yer aldı