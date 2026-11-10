Ara tatilde Sakaryalı çocuklar kültür ve sanat ile buluşacak

Sakarya'da, 1621 Kasım tarihleri arasındaki ara tatil döneminde çocuklar için 4 farklı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından ara tatil döneminde çocukları kültür ve sanat ile bir araya getirecek olan program, Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek. Program kapsamında 16 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te 1001 Sanat'ın "Gıt Gıt Gıdak Bir Kümes Müzikali", 17 Kasım Salı günü saat 14.00'te ise Sırf Tiyatro tarafından "Dile Benden Ne Dilersen" oyunu sahnelenecek. Etkinlikler, 20 Kasım Cuma günü saat 14.00'te Meddah Burak'ın "Sakarya'nın Kayıp Hafızası" adlı gösterisiyle devam edecek.

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Program, 21 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 ve 16.00'da iki ayrı seansla sahnelenecek Sema Sultan Sanat'ın "Haylaz İbiş'in Maceraları" oyunuyla sona erecek. 5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik hazırlanan tiyatro oyunlarının biletleri 5 TL'den satışa sunulacak. Büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu duyuruda bilet ve detaylı bilgiye "ebilet.sakarya.bel.tr" adresinden ulaşılabileceği, oyun başladıktan sonra ise salona seyirci alınmayacağı ifade edildi.