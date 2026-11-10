Sakarya'da ara tatilde öğrenciler için 4 çocuk tiyatrosu sahnelenecek

Sakarya'da ara tatilde 4 tiyatro oyunu çocukların beğenisine sunulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 16-21 Kasım tarihlerinde ara tatili çocuklar için daha keyifli hale getirmek amacıyla tiyatro oyunları Adapazarı Kültür Merkezi'nde sanatsever miniklerle buluşacak.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program, 16 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te 1001 Sanat'ın "Gıt Gıt Gıdak Bir Kümes Müzikali" ile başlayacak.

17 Kasım Salı günü saat 14.00'te ise Sırf Tiyatro tarafından "Dile Benden Ne Dilersen" oyunu sahnelenecek.

Tiyatro programı, 20 Kasım Cuma günü saat 14.00'te Meddah Burak'ın "Sakarya'nın Kayıp Hafızası" adlı çocuk gösterimiyle devam edecek.

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21 Kasım Cumartesi günü Sema Sultan Sanat'ın "Haylaz İbiş’in Maceraları" oyunu, saat 14.00 ve 16.00'da iki ayrı seansla sahnelenecek.

5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik hazırlanan tiyatro oyunlarının biletleri 5 liradan satışa sunulacak.

Bilet ve detaylı bilgiye "ebilet.sakarya.bel.tr" adresinden ulaşılabilecek, oyun başladıktan sonra salona seyirci alınmayacak.