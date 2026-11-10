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        Sakarya'da "İstinaf Uygulamaları İstişare Toplantıları" gerçekleştirildi

        Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) "İstinaf Uygulamaları İstişare Toplantıları" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Sakarya'da "İstinaf Uygulamaları İstişare Toplantıları" gerçekleştirildi

        Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) "İstinaf Uygulamaları İstişare Toplantıları" düzenlendi.

        İlk derece mahkemeleriyle istinaf arasındaki iletişim, koordinasyon ve uygulama birliğini güçlendirme amacıyla 2, 9, 16 ve 23 Ekim ile 6 Kasım'da düzenlenen toplantılara, BAM Başkanı Nuri Koçer, BAM daire başkanları ile Sakarya, Kocaeli, Gebze, Bolu ve Düzce'de görevli ağır ceza, asliye ceza, asliye ticaret, asliye hukuk, tüketici, aile, iş, sulh hukuk, icra ceza ve icra hukuk mahkemelerinin başkan ve hakimleri katıldı.

        Toplantılarda, kararların hukuki isabetlerinin ve gerekçe kalitesinin artırılması, gereksiz işlem tekrarlarının önlenmesi ve yargılamaların makul sürede tamamlanması hedeflendi.

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        Toplantıların sonunda çalışmalara katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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