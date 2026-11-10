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        Kamyondaki yangını fark edip sürücüyü uyardı

        SAKARYA'da Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonun fren balatalarında çıkan yangını fark eden kişi, şoförü uyararak alevlerin büyümeden söndürülmesini sağladı. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Kamyondaki yangını fark edip sürücüyü uyardı

        SAKARYA’da Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonun fren balatalarında çıkan yangını fark eden kişi, şoförü uyararak alevlerin büyümeden söndürülmesini sağladı. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde bugün saat 14.30 sıralarında arıza yapan otomobilini çekiciyle İstanbul’a götüren Mahmut Alan, önünde ilerleyen 54 AOZ 135 plakalı kamyonun fren balatalarının alev aldığını fark etti. Alan’ın uyardığı şoför, kamyonu durdurdu. Emniyet şeridine çekilen kamyondaki yangına pet şişelerdeki suyla müdahale edildi. Yangın, büyümeden söndürülürken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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