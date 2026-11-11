Makamında şehit edilen Kaymakam Safitürk, vefatının 10'uncu yılında kabri başında anıldı

Mardin'in Derik ilçesinde 10 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı neticesinde şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, vefatının 10'uncu yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Derik Kaymakamlığına 2015'te atanan ve İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, 10 Kasım 2016'da teröristlerce makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit olmuştu. Vefatının üzerinden 10 yıl geçen Şehit Kaymakam Safitürk için Arifiye ilçesinde bulunan mezarı başında anma programı düzenlendi. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan program dualar ile devam ettikten sonra şehit kaymakamın mezarına karanfil konulması ile son buldu.