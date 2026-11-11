Kaymakam Safitürk şehadetinin 10. yılında memleketi Sakarya'da anıldı

Anma törenine, Safitürk'ün annesi Fatma Safitürk, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, Sakarya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Arifiye Kaymakamı Ahmet Can Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve vatandaşlar katıldı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Başer, programın ardından şehitliği gezerek buradaki kabirlere de çiçek bıraktı.

Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'nde bulunan kabristanda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Sakarya Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin, Safitürk ve tüm şehitler için dua etti.

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