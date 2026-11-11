Sakarya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu

Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve protokol üyeleri, öğrencilerle fidan dikti.

Sakarya'nın Taraklı, Kocaali ve Hendek ilçelerinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

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