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        Sakarya merkezli "yeni nesil suç örgütleri" operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Sakarya merkezli 3 ilde "yeni nesil suç örgütleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Sakarya merkezli "yeni nesil suç örgütleri" operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Sakarya merkezli 3 ilde "yeni nesil suç örgütleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü.

        Sakarya, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda Z.K. (60), İ.B. (27) ile E.Ö. (19) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, farklı illerde 2 kuyumcunun polis süsü verilmek suretiyle silahla gasbedilmesi ile 4 iş yerine ve 1 kişiye yönelik silahlı eylem olmak üzere 7 farklı eylemi gerçekleştirmeden yakalandıkları tespit edildi.

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        Ayrıca şüphelilerin farklı illerde 7 iş yerine yönelik kurşunlanma ve kundaklama şeklinde gerçekleşen eylemlerle bağlantılı oldukları belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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