Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsalda Marmara bölge şampiyonu oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, organizasyonda kenti temsil eden Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsal takımı, rakiplerini yenerek Marmara bölgesinde şampiyonluğunu ilan etti.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsal takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nda Marmara bölge şampiyonu oldu.

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