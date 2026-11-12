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        Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsalda Marmara bölge şampiyonu oldu

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsal takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nda Marmara bölge şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsalda Marmara bölge şampiyonu oldu

        Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsal takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nda Marmara bölge şampiyonu oldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, organizasyonda kenti temsil eden Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsal takımı, rakiplerini yenerek Marmara bölgesinde şampiyonluğunu ilan etti.

        Takım, bu başarısıyla Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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