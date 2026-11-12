Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakaryaspor Futbol Akademisi oyuncusu Ömer Deniz Taş'a milli davet

        Sakaryaspor Futbol Akademisi oyuncusu Ömer Deniz Taş'a milli davet

        Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sakaryaspor Futbol Akademisi oyuncularından Ömer Deniz Taş, U16 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Sakaryaspor Futbol Akademisi oyuncusu Ömer Deniz Taş'a milli davet

        Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sakaryaspor Futbol Akademisi oyuncularından Ömer Deniz Taş, U16 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

        Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde yetişen genç futbolcu Ömer Deniz Taş, U16 Milli Takımı'nın Almanya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunda yer aldı. Geçtiğimiz hafta akademi oyuncularından Ali Aras Mete'nin de milli takıma çağrılmasının ardından, Sakaryaspor Futbol Akademisi'nden bir haftada ikinci kez milli takıma oyuncu gönderilmiş oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!

        Benzer Haberler

        Sakarya Valiliğinden kış lastiği uyarısı
        Sakarya Valiliğinden kış lastiği uyarısı
        Sakarya'da aranan 3 hükümlü yakalandı
        Sakarya'da aranan 3 hükümlü yakalandı
        Okul bahçesinde sirenler çaldı, 850 öğrenci saniyeler içinde tahliye edildi...
        Okul bahçesinde sirenler çaldı, 850 öğrenci saniyeler içinde tahliye edildi...
        Kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 firari yakalandı
        Kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 firari yakalandı
        Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsalda Marmara bölge şampiyonu oldu
        Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsalda Marmara bölge şampiyonu oldu
        Sakarya merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 3 tutuklama Eylem hazırlığın...
        Sakarya merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 3 tutuklama Eylem hazırlığın...