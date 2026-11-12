Sakaryaspor Futbol Akademisi oyuncusu Ömer Deniz Taş'a milli davet

Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde yetişen genç futbolcu Ömer Deniz Taş, U16 Milli Takımı'nın Almanya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunda yer aldı. Geçtiğimiz hafta akademi oyuncularından Ali Aras Mete'nin de milli takıma çağrılmasının ardından, Sakaryaspor Futbol Akademisi'nden bir haftada ikinci kez milli takıma oyuncu gönderilmiş oldu.

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