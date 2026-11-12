Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya Valiliğinden kış lastiği uyarısı

        Sakarya Valiliğinden kış lastiği uyarısı

        Sakarya Valiliği, il sınırları içerisinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda 15 Kasım itibarıyla kış lastiği kullanımının zorunlu olacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Sakarya Valiliğinden kış lastiği uyarısı

        Sakarya Valiliği, il sınırları içerisinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda 15 Kasım itibarıyla kış lastiği kullanımının zorunlu olacağını duyurdu.

        Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, düşük hava sıcaklıklarından dolayı öngörülen buzlanma ve trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla 15 Kasım 2026-15 Nisan 2027 tarihleri arasında kış lastiği kullanılması gerektiği bildirildi.

        Açıklamada, kış lastiği zorunluluğunun yük taşımacılığında ticari olarak kullanılan kamyon, çekici, tanker ve kamyonet türü araçlar ile ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve otomobilleri kapsadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber

        Benzer Haberler

        Sakarya'da aranan 3 hükümlü yakalandı
        Sakarya'da aranan 3 hükümlü yakalandı
        Okul bahçesinde sirenler çaldı, 850 öğrenci saniyeler içinde tahliye edildi...
        Okul bahçesinde sirenler çaldı, 850 öğrenci saniyeler içinde tahliye edildi...
        Kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 firari yakalandı
        Kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 firari yakalandı
        Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsalda Marmara bölge şampiyonu oldu
        Sakarya Emniyet Müdürlüğü futsalda Marmara bölge şampiyonu oldu
        Sakarya merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 3 tutuklama Eylem hazırlığın...
        Sakarya merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 3 tutuklama Eylem hazırlığın...
        Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrenciler 500 adet fidan dikti
        Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrenciler 500 adet fidan dikti