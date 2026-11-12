Sakarya'da aranan 3 hükümlü yakalandı
Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adapazarı ve Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında çalışma yürüttü.
Adapazarı, Serdivan ve Kocaali ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan S.A'nın (69) 8 yıl 9 ay, N.Z'nin (22) 6 yıl 6 ay 22 gün ve S.D'nin ise (28) 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
İşlemleri tamamlanan hükümlüler, Sakarya 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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