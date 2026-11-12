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        Sakarya'da aranan 3 hükümlü yakalandı

        Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Sakarya'da aranan 3 hükümlü yakalandı

        Sakarya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adapazarı ve Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında çalışma yürüttü.

        Adapazarı, Serdivan ve Kocaali ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan S.A'nın (69) 8 yıl 9 ay, N.Z'nin (22) 6 yıl 6 ay 22 gün ve S.D'nin ise (28) 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

        İşlemleri tamamlanan hükümlüler, Sakarya 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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