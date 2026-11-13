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        COP31'de dünyanın geleceği için kritik çağrı: Fosil yakıt kullanımı azaltılmalı

        İklim değişikliğiyle mücadelede elektrifikasyonun önemine COP31 İklim Zirvesi'nde dikkat çekildi. Antalya'da düzenlenen zirvede konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, fosil yakıt kullanımının azaltılması, elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasının daha temiz bir gelecek için önem taşıdığını vurguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:35 Güncelleme:
        COP31'de dünyanın geleceği için kritik çağrı: Fosil yakıt kullanımı azaltılmalı

        İklim değişikliğiyle mücadelede elektrifikasyonun önemine COP31 İklim Zirvesi'nde dikkat çekildi. Antalya'da düzenlenen zirvede konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, fosil yakıt kullanımının azaltılması, elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasının daha temiz bir gelecek için önem taşıdığını vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderlerine hitap ettiği COP31 Liderler Zirvesi'ni takip eden Çelik, Emine Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan" başlıklı Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antnio Guterres, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un açılış konuşmalarını yaptığı toplantıda yer alan Çelik, farklı kurum ve yerel yönetim temsilcileriyle bir araya geldi. Çelik, 12 Kasım'da COP31 Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen "Politikadan Uygulamaya: Yerel Yönetimler ve İklim Eylemi" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da konuştu. İklim değişikliğinin sınır tanımayan küresel bir sorun olduğunu belirten Çelik, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için elektrifikasyonun önemine değindi. Özellikle ulaşımda fosil yakıt kullanımının azaltılması ve elektrikli araçların yaygınlaştırılmasının karbon salımının düşürülmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

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        Sürdürülebilir gelecek için çevre adımları

        Serdivan'da yürütülen çalışmalara da değinen Çelik, Arabacıalanı Yeni Pazar Alanı'nda uygulanan gri su ve yağmur suyu hasadı sistemleri, 10 farklı noktada hizmet veren 18 elektrikli araç şarj istasyonu ve güneş enerjisi uygulamaları hakkında bilgi verdi. Tarım alanlarının korunması, yerel üreticilerin desteklenmesi, kompost makineleri ve geri dönüşüm projelerinin de doğal kaynakların korunmasına katkı sunduğunu aktardı. Çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Çelik, Sıfır Atık ve Enerji Eğitim Parkı'nda çocuklara yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında eğitimler verildiğini belirtti. Ayrıca 18 okulda sıfır atık basketbol potaları ve atık kumbaralarıyla geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

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        "Barış yalnızca insanlar arasında değil, insanla doğa arasında da kurulmalıdır"

        ECOPULSE Erasmus+ Sport projesiyle gençlerin ve ailelerin doğayla daha güçlü bağ kurmasının amaçlandığını aktaran Çelik, iklim mücadelesinin yalnızca çevreyi korumakla sınırlı olmadığını, toplumlar arasında dayanışma ve iş birliğini de gerektirdiğini vurguladı. Çelik, "Barış yalnızca insanlar arasında değil, insanla doğa arasında da kurulmalıdır. Gerçek bir barış iklimi, ortak geleceğimizi korumak için birlikte hareket etmekle mümkündür" dedi.

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