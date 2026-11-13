Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da panelvanla çarpışan motosikletteki kız kardeşlerden 1'i öldü, diğeri yaralandı

        Sakarya'da panelvanla çarpışan motosikletteki kız kardeşlerden 1'i öldü, diğeri yaralandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletteki 2 kız kardeşten 1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Sakarya'da panelvanla çarpışan motosikletteki kız kardeşlerden 1'i öldü, diğeri yaralandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletteki 2 kız kardeşten 1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

        Tepecikler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde plakaları öğrenilemeyen panelvan ile motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Aleyna A. (24) ve beraberindeki kız kardeşi Aybüke A. (20) yaralandı.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aleyna A. kurtarılamadı.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Aybüke A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        REKLAM

        Ehliyetsiz panelvan sürücüsü B.B. (17), polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da jandarma ekipleri 14 bin 130 kişiye eğitim verdi
        Sakarya'da jandarma ekipleri 14 bin 130 kişiye eğitim verdi
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya'da zabıta ekipleri ulaşım denetimini sıklaştırdı
        Sakarya'da zabıta ekipleri ulaşım denetimini sıklaştırdı
        Üniversite öğrencileri ve personelinden doğaya yeşil dokunuş
        Üniversite öğrencileri ve personelinden doğaya yeşil dokunuş
        Sakaryaspor Futbol Akademisi oyuncusu Ömer Deniz Taş'a milli davet
        Sakaryaspor Futbol Akademisi oyuncusu Ömer Deniz Taş'a milli davet
        Sakarya Valiliğinden kış lastiği uyarısı
        Sakarya Valiliğinden kış lastiği uyarısı