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        Motosiklete çarpan araç iki kız kardeşi ayırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde aracın çarptığı motosiklette bulunan iki kız kardeşten biri hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Motosiklete çarpan araç iki kız kardeşi ayırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Sakarya’nın Geyve ilçesinde aracın çarptığı motosiklette bulunan iki kız kardeşten biri hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı.

        Tepecikler Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ehliyetsiz sürücü B.B. (17) idaresindeki araç, seyir halindeyken yola çıkan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Aleyna Arslan (24) ile yolcu Aybüke Arslan (20) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aleyna Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Aybüke Arslan’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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