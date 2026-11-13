Sakarya ormanlarında ayının yalak keyfi fotokapanla görüntülendi
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda bir ayının yalak içerisinde keyif yaptığı anlar, fotokapanla kayda alındı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda bir ayının yalak içerisinde keyif yaptığı anlar, fotokapanla kayda alındı.
Amatör doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Serdar Özergene tarafından yaban hayatının çeşitliliğini görüntülemek için ilçenin çeşitli noktalarına fotokapanlar konuldu.
Fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları kayıt altına alındı.
Bölgede suyla dolu yalağın içine giren ayının keyifli anları da fotokapanla kaydedildi.
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