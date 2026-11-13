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        Havaların soğuyunca vatandaşlar aktarların yolunu tuttu "Bilinçsiz kullanım karaciğer ve böbrek yetmezliğine götürebiliyor"

        Sakarya'da soğuk havaların etkisiyle birlikte bağışıklığını güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Sezonun en gözde ürünleri ise propolis, bal ve kış çayı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Havaların soğuyunca vatandaşlar aktarların yolunu tuttu "Bilinçsiz kullanım karaciğer ve böbrek yetmezliğine götürebiliyor"

        Sakarya'da soğuk havaların etkisiyle birlikte bağışıklığını güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Sezonun en gözde ürünleri ise propolis, bal ve kış çayı oldu.

        Mevsim geçişi ve soğuk havalarla birlikte hastalık oranlarının yükseldiği dönemde vatandaşlar en çok bal, pekmez, zencefil, zerdeçal ve kış çaylarını tercih ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, havaların soğuması ile birlikte aktarların yolunu tuttu. Adapazarı ilçesinde aktarlık yapan Nil Ansarı, özellikle bronşit şikayeti olanların bal ve pekmeze yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanılmaması ve bağışıklığı yükseltmek için hasta olmadan önce tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

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        "Bilinçsiz kullanım karaciğer, böbrek yetmezliğine kadar götürebiliyor"

        Havaların soğumasıyla ürünlere olan ilginin arttığını ve bilinçli tüketimin hayati önem taşıdığını ifade eden Nil Ansarı, "Havaların soğumasıyla ilgi baya artıyor. Hastalık oranları yükseliyor. En çok istenilen ürünler ekseriya bal, pekmez, zencefil ve zerdeçal oluyor. Bağışıklık için kullanılıyor. Balların ortalama fiyatları en ucuzu bin TL, en pahalı kestane balı ise 4 bin civarına kadar yükselebiliyor. Vatandaşların en çok şikayet ettiği şey bronşit. Özellikle bu mevsimlerde artıyor. Bronşiti artan insanlar genellikle pekmezi ve balı tercih ediyor. Vatandaşlar bir ürünü almak istiyorsa öncelikle tarihine ve içeriğine bakmalılar. Bunun yanı sıra bitkiler bilinçsiz kullanımda karaciğer, böbrek yetmezliğine kadar götürebiliyor. Bazı insanlar bu hatayı yapıyor. Biz her zaman müşterilerimizi uyarıyoruz. Kullanım konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle kış çayı ve ıhlamur öneriyoruz. Doğru tüketim konusunda, miktarını doğru ayarlamaları lazım. Fazla tüketmeyecekler. Özellikle bal ürünleri; polen, propolis, pekmez gibi ürünler inanılmaz derecede bağışıklığımıza iyi geliyor ve hastalıktan koruyor. Benim tavsiyem hem bitkisel çaylar kullanabilirler hem de bal pekmez tarzı ürünler kullanabilirler. Kendilerini ihmal etmesinler. Bu ürünleri hasta olmadan önce alsınlar ki bağışıklıkları yükselsin" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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