6. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren isimler belli oldu.

Sakarya'da "Doğa Manzaraları" temasıyla gerçekleştirilen ve başvuruları 13 Temmuz ile 31 Ekim tarihleri arasında alınan yarışmaya 328 fotoğraf sanatçısı toplam 1098 eserle katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda birincilik ödülüne "Karagöl Manzara" adlı eseriyle Seyit Konyalı layık görüldü. Yarışmada "Beyaz Sinekler" fotoğrafıyla Emirhan Tetik ikinci, "Yansıma" eseriyle Kemal Vurgun üçüncü oldu. Ahmet Turan Kural "Yayla", Hidayet Okutan "Sis" ve Hüseyin Ergül ise "Gün Batımı" adlı fotoğraflarıyla mansiyon ödülünün sahibi oldu.

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Ödül töreni ve sergi 25 Kasım'da

Yarışma kapsamında 41 fotoğraf sanatçısının toplam 51 eseri ödül ve sergileme hakkı kazandı. Birincilik ödülünün 30 bin TL, ikincilik ödülünün 25 bin TL ve üçüncülük ödülünün 20 bin TL olarak belirlendiği organizasyonda, mansiyon sahiplerine 15'er bin TL, sergilemeye değer görülen 45 fotoğraf için ise eser başına 2 bin TL ödül verileceği bildirildi. Dereceye giren sanatçılar, 25 Kasım'da Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. Doğanın farklı renklerini ve manzaralarını yansıtan 51 fotoğrafın yer alacağı sergi ise 2529 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.