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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, COP31 Antalya'da yeşil şehir vizyonunu anlattı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) şehrin geleceği için temaslarda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, COP31 Antalya'da yeşil şehir vizyonunu anlattı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) şehrin geleceği için temaslarda bulunuyor.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı'nın düzenlediği "Yeşil Dönüşümün Finansmanı: Türkiye Çevre Ajansı'ndan Yerel Uygulamalara" oturumunda konuştu.

        Alemdar, sürdürülebilir gelecek için yerel yönetimlerin yeşil dönüşümdeki rolünden bahsederek, doğayla insanı yeniden buluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Alemdar, Sakarya'da çevreyi korumayı, doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmayı ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikli sorumlulukları arasında gördüklerini aktararak, "2017'de Saygıdeğer Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi, ülkemizde çevre bilincinin gelişmesi açısından önemli dönüm noktası oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un katılımıyla Sakarya'da pilot il olarak hayata geçirildi. Sakarya genelinde 51 noktaya yerleştirdiğimiz DOA makineleriyle cam, plastik ve alüminyum ambalajlardan oluşan 510 bin 380 kilogram ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdık." ifadesini kullandı.

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        - "Sapanca Park ve Huzur Koridoru projelerimizi bir bütün olarak ele alıyoruz"

        Sapanca Gölü'nün kentin içme suyu ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini karşıladığını aktaran Alemdar, "Göreve geldiğimiz günden itibaren gölün kıyılarını işgallerden arındırmak, doğal yapısını korumak ve halkımızın kullanımına açmak için kapsamlı bir yeşil dönüşüm başlattık. Sapanca Park ve Huzur Koridoru projelerimizi bir bütün olarak ele alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Alemdar, ilk etapta Kırkpınar'dan Sapanca merkezine kadar uzanan 6 kilometrelik Sapanca Park hattında çalışmalara başladıklarını, kıyılardaki kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırarak gölün doğal yapısının korunması için önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

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        "İlk etapta sona yaklaştık. İkinci etapta ise Sapanca merkezinden Serdivan Gölpark'a uzanan 10 kilometrelik hatta çalışmalarımız başladı. Bununla birlikte daha önce Serdivan kıyısında 2 kilometrelik Huzur Koridoru'nu vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Şimdi bu hattı 2 kilometre daha uzatıyoruz. Böylece Sapanca Park'ın 2 etabında 16 kilometre, Huzur Koridoru'nun 2 etabında yaklaşık 4 kilometre olmak üzere toplam 20 kilometrelik bir yeşil yaşam ve koruma hattı oluşturacağız. Sapanca'dan Esentepe kıyılarına kadar uzanacak bu hatla farklı noktaları birbirine bağlayarak kesintisiz bir yaşam alanı kazandıracağız."

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        Alemdar, desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Türkiye Çevre Ajansı'na teşekkür etti.

        Moderatörlüğünü Türkiye Çevre Ajansı Başkan Yardımcısı Mert Orkun Civelek'in üstlendiği oturumda, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de konuşma yaptı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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