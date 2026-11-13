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        SASKİ'den Kocaali sahiline 40 milyon TL'lik yatırım

        SAKARYA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kocaali ilçesi Yalı Mahallesi'nin sahil bölgesinde 40 milyon TL'lik yağmur suyu altyapı projesini hayata geçiriyor. Yer teslimi yapılan projede hazırlıklar tamamlanırken, saha çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:43 Güncelleme:
        SASKİ'den Kocaali sahiline 40 milyon TL'lik yatırım

        SAKARYA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kocaali ilçesi Yalı Mahallesi’nin sahil bölgesinde 40 milyon TL’lik yağmur suyu altyapı projesini hayata geçiriyor. Yer teslimi yapılan projede hazırlıklar tamamlanırken, saha çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre SASKİ, kent genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımları kapsamında Kocaali Yalı Mahallesi’nin sahil kesiminde yağmur suyu tahliye kapasitesini artırmak için çalışma başlatıyor. 40 milyon TL bütçeli proje kapsamında cadde ve sokaklara yeni yağmur suyu hatları döşenecek.

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        YAĞMUR SULARI KONTROLLÜ ŞEKİLDE DENİZE ULAŞTIRILACAK

        Proje kapsamında inşa edilecek yağmur suyu hatları, yeni bacalar ve ızgaralarla desteklenecek. Böylece yoğun yağışlarda yüzeyde biriken sular toplanarak kontrollü şekilde denize ulaştırılacak. Yatırımla sahil bölgesinin altyapısının güçlendirilmesi ve su baskını riskinin azaltılması hedefleniyor.

        6 METRE DERİNLİKTE ÇALIŞMA YAPILACAK

        Projenin teknik aşamalarından biri olan palplanş uygulamasıyla, özellikle yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu sahil bölgesindeki kazı alanları güvenli hale getirilecek. Zemine çakılacak çelik perdeler sayesinde göçük ve zemin kaymalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yaklaşık 6 metre derinlikte gerçekleştirilecek imalatların bu yöntemle güvenli şekilde tamamlanması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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