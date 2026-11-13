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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kocaali ilçesinde 40 milyon liralık yağmur suyu projesinde hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kocaali ilçesinde 40 milyon liralık yağmur suyu projesinde hazırlıklarını tamamladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yalı Mahallesi'nin sahil kesimini kapsayan 40 milyon liralık projeyle bölgenin yağmur suyu tahliye kapasitesinin artırılarak yoğun yağışlara karşı daha dirençli altyapı oluşturulacağı bildirildi.

        Yer teslimi yapılan projede tüm hazırlıkların tamamlandığı, saha çalışmalarının başlamasının planlandığı aktarılan açıklamada, inşa edilecek yağmur suyu hatlarının yeni bacalar ve ızgaralarla destekleneceği kaydedildi.

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        Açıklamada, bu kapsamda yağış sularının yüzeyde birikmeden toplanarak kontrollü şekilde denize ulaştırılacağı ifade edilerek, yatırımın en önemli teknik aşamasını palplanş uygulamasının oluşturulduğu aktarıldı.

        - Anadolu ezgileri seslendirildi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesince düzenlenen "Sıra Gecesi" kapsamında Anadolu ezgileri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Anadolu'nun köklü müzik geleneğinin yaşatıldığı gecede yöresel türkülerin seslendirildiği ve konuklara çiğ köfte ikram edildiği aktarıldı.

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        Açıklamada, Genel Sanat Yönetmenliğini Prof. Dr. Sertan Demir ile Müzik Yönetmenliğini öğretim görevlisi Dr. Emre Karabulut'un üstlendiği Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca ezgilerin seslendirildiği ve geleneksel ezgilere eşlik eden katılımcıların müzik dolu anlar yaşadığı belirtildi.

        - Karasu'da zabıta personeli yemin etti

        Karasu Belediyesi'nde aday memurluk süreçlerini başarıyla tamamlayan zabıta personeli için yemin töreni düzenlendi.

        İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ayşe Gül Düzce'nin sunumuyla gerçekleştirilen törende, zabıta personeli, Zabıta Müdürü İlyas Kahveci eşliğinde yemin etti.

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        Programda konuşan Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, göreve başlayan zabıta personelini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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