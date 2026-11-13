Traktör römorkundan yola düşerek öldü

Olay, akşam saatlerinde D-140 kara yolu Akyazı Durmuşlar sapağında meydana geldi. Odun yüklü traktörün römorkuna binen Rafet Temiz, traktör seyir halindeyken dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. Durumu fark eden traktör sürücüsü, aracı durdurarak Temiz'in yardımına koştu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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