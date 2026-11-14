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        Acı sesler çıkaran sansar kamerada: Veterinerden kuduz uyarısı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir aracın altında acı sesler çıkararak değişik hareketler sergileyen sansar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler üzerine değerlendirmede bulunan veteriner hekim, hayvandaki belirtilerin farklı hastalık veya sağlık sorunlarından kaynaklanabileceğini belirterek kuduz riskine karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Acı sesler çıkaran sansar kamerada: Veterinerden kuduz uyarısı

        Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir aracın altında acı sesler çıkararak değişik hareketler sergileyen sansar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler üzerine değerlendirmede bulunan veteriner hekim, hayvandaki belirtilerin farklı hastalık veya sağlık sorunlarından kaynaklanabileceğini belirterek kuduz riskine karşı uyarıda bulundu.

        Küçücek Mahallesi’nde bir aracın altında acı sesler çıkararak değişik hareketler sergileyen sansar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler üzerine değerlendirmede bulunan veteriner hekim Bekir Taşdemir, sansarın koordinasyon bozukluğu ve sinir sistemiyle ilgili problemler yaşıyor olabileceğini ifade etti. Taşdemir, bu belirtilerin gençlik hastalığı, zehirlenme, arı sokması veya kuduz gibi farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini söyledi. Kesin teşhis için laboratuvar incelemesinin gerekli olduğunu vurgulayan Taşdemir, muhtemel hastalıklar arasında kuduzun özellikle dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

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        "Elle müdahale kesinlikle edilmemeli"

        Vatandaşların bu tür durumlarda hayvana yaklaşmaması gerektiğini belirten Taşdemir, "Bizim için en önemli olan kuduzdur. Bu tür durumlarda elle müdahale kesinlikle edilmemesi gerekiyor. Milli parklara veya en yakın veterinere başvurulması gerekiyor. Çünkü kuduzun bulaş riski çok fazla ve sansarlar da bu hususta taşıyıcıdır. Diğerleri pek önemli olmayabilir ama bu tür durumlarda kuduz olduğu düşünülerek dikkatli olunması gerekir" dedi.

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