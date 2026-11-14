Traktör ile römork arasındaki yolculuk ölümle bitti

Akyazı ilçesi Durmuşlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, S.T. (66) yönetimindeki traktör ile römork arasındaki bağlantı bölümünde yolculuk yapan Rafet Temiz (56), dengesini kaybederek yere düştü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Rafet Temiz’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Temiz'in cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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