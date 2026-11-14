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        Traktör ile römork arasındaki yolculuk ölümle bitti

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde traktör ile römork arasındaki bağlantı bölümünde yolculuk yapan 56 yaşındaki şahıs düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 00:45 Güncelleme:
        Traktör ile römork arasındaki yolculuk ölümle bitti

        Sakarya’nın Akyazı ilçesinde traktör ile römork arasındaki bağlantı bölümünde yolculuk yapan 56 yaşındaki şahıs düşerek hayatını kaybetti.

        Akyazı ilçesi Durmuşlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, S.T. (66) yönetimindeki traktör ile römork arasındaki bağlantı bölümünde yolculuk yapan Rafet Temiz (56), dengesini kaybederek yere düştü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Rafet Temiz’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Temiz'in cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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