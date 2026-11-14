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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sonbahar güzelliği gökyüzünden bir başka göründü Anadolu Otoyolu'nda sonbahar şöleni: Sarının tonları mest etti

        Sonbahar güzelliği gökyüzünden bir başka göründü Anadolu Otoyolu'nda sonbahar şöleni: Sarının tonları mest etti

        Anadolu ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde sonbaharın renkleri görsel şölen oluşturdu. Sarının farklı tonlarına bürünen kavak ağaçları ve çevredeki ormanlık alanlar, kilometrelerce uzanan yol boyunca kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Sonbahar güzelliği gökyüzünden bir başka göründü Anadolu Otoyolu'nda sonbahar şöleni: Sarının tonları mest etti

        Anadolu ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde sonbaharın renkleri görsel şölen oluşturdu. Sarının farklı tonlarına bürünen kavak ağaçları ve çevredeki ormanlık alanlar, kilometrelerce uzanan yol boyunca kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

        Sonbaharın etkisini hissettirdiği Sakarya’da ağaçların yaprakları sarı ve altın tonlarına bürünürken, doğanın renk değişimi havadan görüntülendi. Anadolu Otoyolu çevresinde uzanan kavak ağaçlarının yanı sıra bölgedeki diğer ağaçların da sonbaharla birlikte değişen renkleri, ortaya hayran bırakan görüntüler çıkardı. Anadolu ile Avrupa arasındaki ulaşımın önemli güzergahlarından biri olan otoyolda, yol kenarlarını süsleyen ağaçlar ile çevredeki doğal güzellikler adeta sonbahar tablosunu andırdı. Yeşilin yerini sarının farklı tonlarına bıraktığı manzarada, ağaçların arasından uzanan otoyol da görsel şölenin bir parçası oldu. Havadan kaydedilen görüntülerde, sonbaharın doğaya kattığı renk cümbüşü ve otoyol çevresindeki ağaçların oluşturduğu doğal güzellikler gözler önüne serildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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