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        Araçların camını kırdı, polisi görünce dereye atladı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi, araçların camını kırdıktan sonra polisten kaçmak için dereye girdi. Dakikalarca suda kalan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Araçların camını kırdı, polisi görünce dereye atladı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi, araçların camını kırdıktan sonra polisten kaçmak için dereye girdi. Dakikalarca suda kalan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, araçların camını kırdı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde polis ekiplerini gören şahıs, Çark Deresi'ne girdi. Dakikalarca ikan edilmeyen şahıs, uzun uğraşlar neticesinde sudan çıkartılarak gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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