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        Sakaryaspor-Ankara Demirspor maçının ardından

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında oynanan Sakaryaspor Ankara Demirspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 18:52 Güncelleme:
        Sakaryaspor-Ankara Demirspor maçının ardından

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında oynanan Sakaryaspor Ankara Demirspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor’a 21 mağlup oldu. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Ankara Demirspor Teknik Direktörü Abdul Fettah Kaldırım, "Maça iyi hazırlandık, kazandığımız toplarla hücuma çıkmaya çalıştık, golü de bulduk. Hücuma çıkarken kaptırdığımız topla biz golü gördük. Ancak disiplinden kopmadık, planladığımız gibi süreç gitti. İki takımında güzel oynadığı bu maçı kazanıp dönmek mutluluk verici" dedi.

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        "Mağlubiyeti hakketmedik"

        Sakaryaspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, "İki tane ağır mağlubiyetten sonra galibiyet için çıktı. Gerçekten çok güzel çalıştığımız bir maçtı. Haftayı iyi geçirdik, çalışmalarımızı iyi yaptık ama maalesef netice alamadık. İkinci yarı biraz daha arttırdık tempoyu ama çok pozisyon bulamadık. Mağlubiyeti hakketmedik skor olarak mağlup olduk sadece" diye konuştu.

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