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        Sakaryaspor'da Ümit Bozkurt dönemi sona erdi

        Nesine 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Ümit Bozkurt ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 22:08 Güncelleme:
        Sakaryaspor'da Ümit Bozkurt dönemi sona erdi

        Nesine 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Ümit Bozkurt ile yollar ayrıldı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ümit Bozkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Kırmızı grupta son müsabakada Ankara Demirspor'a 2-1 mağlup olan yeşil siyahlı ekip, son üç maçını kazanamadı.

        Sakarya temsilcisi, grupta oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 puan topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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