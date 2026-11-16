Sakarya'da 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 390 kişi yakalandı

Yakalananlardan 263'ünün ifadeye yönelik arandığı, 127'si hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti", "fuhşa yer temini veya aracılık etme", "dolandırıcılık" gibi suçlardan değişen sürelerde hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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