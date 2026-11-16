Sakarya'da 1 ay içindeki denetimlerde, aranan 390 şahıs yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde toplam 390 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen bir aylık çalışmalar neticesinde ifadeye yönelik aranan 263 şahıs gözaltına alındı. Çalışmalarda ayrıca 05 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 100 şahıs ile 510 yıl arası cezası bulunan 22 şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 25 yıl, 10 yıl 5 ay ve 10 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, "dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 4 ay cezası bulunan 1 şahıs ile "fuhşa yer temini veya aracılık etme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 390 aranan şahıs adli makamlara sevk edildi.