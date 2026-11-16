Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da 1 ay içindeki denetimlerde, aranan 390 şahıs yakalandı

        Sakarya'da 1 ay içindeki denetimlerde, aranan 390 şahıs yakalandı

        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde toplam 390 kişi yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Sakarya'da 1 ay içindeki denetimlerde, aranan 390 şahıs yakalandı

        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde toplam 390 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen bir aylık çalışmalar neticesinde ifadeye yönelik aranan 263 şahıs gözaltına alındı. Çalışmalarda ayrıca 05 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 100 şahıs ile 510 yıl arası cezası bulunan 22 şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 25 yıl, 10 yıl 5 ay ve 10 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, "dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 4 ay cezası bulunan 1 şahıs ile "fuhşa yer temini veya aracılık etme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 390 aranan şahıs adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 390 kişi yakalandı
        Sakarya'da 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 390 kişi yakalandı
        Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı
        Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı
        Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından silahla vurup kaçtı
        Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından silahla vurup kaçtı
        Sakaryaspor, Ümit Bozkurt ile yollarını ayırdı
        Sakaryaspor, Ümit Bozkurt ile yollarını ayırdı
        Sakaryaspor'da Ümit Bozkurt dönemi sona erdi
        Sakaryaspor'da Ümit Bozkurt dönemi sona erdi
        Liseli öğrenciler ara tatilde sınav stresini Macera Park'ta attı
        Liseli öğrenciler ara tatilde sınav stresini Macera Park'ta attı