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        Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 23:10 Güncelleme:
        Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.

        Yağcılar Mahallesi 1423. sokakta bulunan bir sitenin alanında B.N.D (27) ile E.Ç (19) silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda bacaklarından yaralanan B.N.D ve E.Ç sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis, B.N.D'nin eski eşi olduğu iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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