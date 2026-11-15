Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı

Polis, B.N.D'nin eski eşi olduğu iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıda bacaklarından yaralanan B.N.D ve E.Ç sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yağcılar Mahallesi 1423. sokakta bulunan bir sitenin alanında B.N.D (27) ile E.Ç (19) silahlı saldırıya uğradı.

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