Kaçan şüphelinin peşine biri koşarak, diğeri traktörle düştü
Sakarya'da uyuşturucu şüphelisinin kaçışı sırasında yaşanan ilginç kovalamaca kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan şüphelinin peşine bir yunus polisi koşarak düşerken, diğer polis memuru römorkunda lahana yüklü traktöre binerek kovalamacaya katıldı.
Sakarya'da uyuşturucu şüphelisinin kaçışı sırasında yaşanan ilginç kovalamaca kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan şüphelinin peşine bir yunus polisi koşarak düşerken, diğer polis memuru römorkunda lahana yüklü traktöre binerek kovalamacaya katıldı.
Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında meydana gelen olayda, şüphe üzerine durdurulmak istenen İ.A. isimli şahıs, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şahsın peşinden koşan bir yunus polisi kovalamacayı sürdürürken, diğer polis memuru bölgede bulunan römorkunda lahana yüklü traktöre bindi. İlginç kovalamacanın ardından yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yaşanan kovalamaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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