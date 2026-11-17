Sakarya'da sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerin daha etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla ilçe belediyelerinin veteriner hekimleri ile ilgili şube müdürlerini bir araya geldi.

Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü’nde Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve sahada yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi. Özellikle sokak kedilerinin bakım, beslenme, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri üzerinde durulan toplantıda; sokak köpeklerinin toplanmasına yönelik çalışmaların ardından kedi popülasyonuyla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler de masaya yatırıldı. Hayvan sağlığı ve refahını önceleyen uygulamaların yaygınlaştırılması, belediyeler arasındaki koordinasyonun artırılması ve sahadaki sorunlara kalıcı çözümler geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.