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        Aynı aileden 3 kişinin ölümüne ilişkin davada doğal gaz firmasının 2 yetkilisine 5'er yıl hapis

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 3 yıl önce karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişinin ölümüne ilişkin davada doğal gaz firmasının yetkilileri F.B. ve K.Y. 5 yıl 5'er ay hapisle cezalandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Aynı aileden 3 kişinin ölümüne ilişkin davada doğal gaz firmasının 2 yetkilisine 5'er yıl hapis

        SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde 3 yıl önce karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişinin ölümüne ilişkin davada doğal gaz firmasının yetkilileri F.B. ve K.Y. 5 yıl 5’er ay hapisle cezalandırıldı.

        Akyazı ilçesi Ömercik Mahallesi’nde 18 Şubat 2023’te meydana gelen olayda, doğal gaz kombi borusunun yerinden çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazı Zengin ailesini zehirledi. Eve giren ekipler, Abdurrahman Zengin ile eşi Hacer Zengin ve kızları Zeynep Zengin’i ölü buldu. Ağır yaralı olarak kurtarılan oğulları Emirhan Zengin ise yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından, Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianame 8 Nisan 2026’da tamamlandı. İddianameyle doğal gaz firması yetkilileri F.B. ve K.Y. hakkında Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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        KEŞİF VE BİLİRKİŞİ RAPORU

        Yargılama aşamasında ailenin avukatı Anıl Okan Şen, araç takip sistemi kayıtlarında gaz açımı için olay yerine gelen yetkililerin araçlarının kontağını kapatması ile yeniden çalıştırması arasında yalnızca 12 dakika bulunduğunu belirtti. Şen, bu sürenin gerekli güvenlik kontrollerinin yapılması için yeterli olmadığını söyleyerek keşif yapılmasını istedi. Mahkemenin talebi kabul etmesi üzerine olay yerinde keşif gerçekleştirildi. Keşifte standart bir gaz açımı ve güvenlik kontrolü işleminin en az 25 dakika sürdüğü tespit edildi. Hazırlanan bilirkişi raporunda ise doğal gaz firması yetkilileri F.B. ve K.Y. asli kusurlu bulundu.

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        KARAR AÇIKLANDI

        F.B. ve K.Y.’nin tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması 3 Kasım’da görüldü. Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar F.B. ve K.Y.’nin taksirle ölüme neden olma suçundan ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanıklara ayrıca 2 yıl 8 ay 15 gün meslekten men cezası verildi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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