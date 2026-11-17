Toplantıda, hayvan sağlığını ve refahını önceleyen uygulamaların yaygınlaştırılması, belediyeler arasındaki koordinasyonun artırılması ve karşılaşılan sorunlara kalıcı çözümler geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Buluşmada, sahipsiz hayvanların bakım, beslenme ve tedavi süreçleri ile sahada karşılaşılan sorunlar değerlendirilerek çözüm önerileri ele alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü'nde toplantı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin daha etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla ilçe belediyelerinin veteriner hekimleri ile ilgili şube müdürlerini bir araya getirdi.

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