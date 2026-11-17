Erenler ve Hendek ilçelerinde 2 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 160 kilogram kaçak tütün, 397 bin 412 makaron ile elektironik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Sakarya'da 160 kilogram tütün ile 397 bin 412 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

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