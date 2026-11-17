Sakarya'da 160 kilogram kaçak tütün ve 397 bin 412 makaron ele geçirildi
Sakarya'da 160 kilogram tütün ile 397 bin 412 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya'da 160 kilogram tütün ile 397 bin 412 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Erenler ve Hendek ilçelerinde 2 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 160 kilogram kaçak tütün, 397 bin 412 makaron ile elektironik sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Gözlatına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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