Sakarya'nın Karasu İlçe Ziraat Odası, tarımsal verimliliği artırmak ve üreticilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla yaklaşık 700 bin TL değerindeki toprak analiz cihazını bünyesine kazandırdı. Karasu Ziraat Odası Başkanı, yeni cihazı yönetim kurulu üyeleri ve ziraat mühendisleriyle birlikte tanıttı.

Sakarya’da ziraat odaları bünyesinde yalnızca Karasu Ziraat Odası'nda bulunan cihazla toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri kısa sürede ölçülebiliyor. Yapılan analizler sonucunda toprağın organik madde miktarı ile azot, fosfor ve potasyum gibi temel besin değerleri belirlenerek bitkinin ihtiyaç duyduğu gübre çeşidi ve miktarına ilişkin rapor hazırlanıyor.

REKLAM

Analiz sonuçları 5 dakikada hazır

Cihaz hakkında bilgi veren Karasu Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Serap Vildan Ersoy ise toprak analizlerinin artık oda bünyesinde hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Cihaz sayesinde makro düzeyde analiz yapılabildiğini ifade eden Ersoy, analiz sonuçlarının yaklaşık 5 dakika içerisinde eposta adresine ulaştığını ve sistemin sonuçları otomatik olarak yorumladığını söyledi. Ersoy, ziraat mühendislerinin de kendi değerlendirmelerini ekleyerek üreticilere gübreleme konusunda hızlı bilgi verebildiğini kaydetti. Daha öncesinde toprak numunelerini Adapazarı ve Tekirdağ gibi farklı merkezlerdeki laboratuvarlara kargo yoluyla gönderdiklerini hatırlatan Ziraat Mühendisi Ersoy, yeni cihazla birlikte bu sürecin hızlandığını ifade etti.