Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 5 gram bonzai yapımında kullanılacak ham madde, ruhsatsız tüfek ve sahte plakalı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında Erenler ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.A. (48), Y.K. (43) ve L.G. (48) isimli şahısları yakaladı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 240 gram esrar, 22,94 gram bonzai, 2,48 gram metamfetamin, 7 kilo 5 gram bonzai yapımında kullanılabilecek 2,35 gram sentetik cannabinoid ham maddesi, 4 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ile şase numarası kazınmış sahte plakalı 1 motosiklet ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden L.G.'nin yapılan GBT sorgulamasında; "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası, "basit yaralama" suçundan 4 bin 500 TL adli para cezası ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan ise ifadeye yönelik aranmasının bulunduğu tespit edildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.K. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.A. ve L.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.