MİNE YILDIRIM - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öncülüğünde hayata geçirilen projeyle girişimci adayları, yeşil dönüşüm odaklı yetkinliklerle donatılarak sürdürülebilir geleceğe hazırlanacak.

SAÜ Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezince (SESAM) hazırlanan ve Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsünün Yükseköğretim Girişimi (EIT HEI) kapsamında desteklenen "GreenSTEM: Yeşil Döngüsel Ekonomi İçin STEM Girişimciliği" projesinin çalışmaları 1 Eylül'de başladı.

Yürütücülüğünü SAÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve SESAM Müdürü Doç. Dr. Ümmügülsüm Zor'un yaptığı, Doç. Dr. Yusuf Arslan, Doç. Dr. Aliye Suna Erses Yay, Dr. Akın Özdemir, Dr. Hilal Erek İnce ve Dr. Nurcan Kostak'ın yer aldığı projede, STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında öğrenim gören öğrenci ile akademik ve idari personelin girişimcilik, inovasyon, fikri mülkiyet yönetimi, yeşil ve döngüsel ekonomi yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim modülleri geliştirildi.

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Türkiye, İspanya ve Ukrayna'dan 7 ortağın oluşturduğu konsorsiyum tarafından yürütülen projeyle yeşil teknoloji temelli girişimlerin desteklenmesi ve ayrıca üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Pilot uygulamayla 23 Kasım-25 Aralık'ta çevrim içi düzenlenecek mikro yeterlilik programı kapsamında 5 modülü tamamlayan öğrenciler hem akademik kredilerini artıracak hem de uluslararası geçerliliğine sahip dijital rozet (open badge) kazanacak.

Gelecek yıl Türkiye'nin yanı sıra İspanya ve Ukrayna'daki ortak üniversitelerde uygulanarak 4 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenen projenin, Ağustos 2028'den sonra uluslararası ölçeğe yayılması planlanıyor.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen panelde projenin sunumu gerçekleştirildi.

- "2030'dan sonra çeşitli yetkinliklere sahip nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulacak"

Doç. Dr. Ümmügülsüm Zor, AA muhabirine, 2030'dan sonra çeşitli yetkinliklere sahip nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulacağından hareketle projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Hiçbir aksiyon alınmazsa yaklaşık 700 bin mühendislik öğrencisinin girişimcilik yetkinliklerine sahip olmadan mezun olacağının öngörüldüğünü aktaran Zor, "Bu aksiyonların başında da aslında bizimki gibi projeler var. Avrupa Birliği uzun vadede bu tip projelerle insan gücünde olmasını talep ettikleri yetkinlikleri kazanmayı hedefliyor. Biz de eğitim modüllerimizde bu tip içeriklere odaklanıyoruz." diye konuştu.

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Zor, mühendislik, siyasal bilgiler ve işletme fakültelerinin yanı sıra diğer fakültelerden öğrenciler için eğitim modüllerinin multidisipliner yaklaşımla hayata geçirildiğini dile getirerek, "Sakarya Üniversitesi'nde öğrencilerimize girişimci yetkinliklerini kazandırmak için bu eğitim setini ilk defa pilot olarak uyguluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren Ukrayna ve İspanya'da da uygulamaya başlayacağız. Üniversite olarak eğitim içeriklerini Ağustos 2028'den itibaren de globale sunacağız." ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşüm kavramının sadece mühendislerin ya da çevre mühendislerinin alanı olduğuna dair yanlış algı bulunduğuna, bu süreçte mühendislerin yanı sıra işletmecilere de ihtiyaç olduğuna işaret eden Zor, şöyle devam etti:

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"Çok sayıda nitelikli ürün geliştirilmiş olsa da çoğu ticarileşmeden kalıyor. Bunların başında finansa erişim olduğu kadar doğru iş planı kuramama, telif haklarını doğru yönetememe gibi sorunlar yatıyor. Modüllerimizde aslında o yüzden disiplinlerarası yaklaşım benimsiyoruz ve pek çok farklı fakülteden öğrenciyi kabul ediyoruz. Öğrencilerimiz bir araya gelecek. Bir işletme öğrencisi bir mühendislik öğrencisiyle ürün geliştirecek ve o ürünü doğru pazara hangi stratejilerle sunması gerektiğini de öğrenmiş olacak. Dolayısıyla yeşil dönüşümü tek bir ürün geliştirmek ya da tek bir pazarı tanımlamak şeklinde değil, bütüncül olarak ele almaya çalışıyoruz."

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Zor, COP31 GreenSTEM kapsamında gerçekleştirilen panelde, modüllere entegre edilecek girişimci yetkinliklerinin farklı sektörlerden uzmanlar ve temsilciler tarafından ele alındığını sözlerine ekledi.